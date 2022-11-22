66-летний Игорь Саруханов признался, что составил завещание из-за страха

Певец и композитор Игорь Саруханов в недавнем интервью признался, что уже составил завещание. Звезда поделился своими переживаниями и рассказал, кому достанется его многомиллионное наследство.

В начале этого года артист развелся с шестой женой, от которой у него есть две дочери. Одна из них родная певцу, Розалия появилась на свет в 2015 году. Позднее он удочерил ребенка супруги от предыдущего брака – Любовь, которая родилась в 2008 году.

Он сохранил теплые отношения с наследницами и собирается оставить им все имущество и права на песни. Он составил завещание заранее из-за страха, что родные будут скандалить после его смерти.

«Я очень давно все написал, там все автоматом им (дочерям. — Прим. ред.) остается. <…> Люди не вечные. Вот за угол зашел и все, и нет тебя. Кирпич упал», – рассказал Саруханов в интервью программе «Светская хроника».

Известно, что у 66-летнего композитора есть квартира в Москве, загородный дом с финской сауной и бассейном, коллекция гитар, музыкальный лейбл и авторские права на композиции. Все это оценивается в несколько десятков миллионов рублей!

Несмотря на то, что певец был многократно женат, он не теряет надежду встретить новую любовь. Игорь говорит, что является творческим человеком, поэтому не может жить без чувств. Сейчас он находится в поисках избранницы.

Ранее Игорь рассказывал подробности о своем разводе.