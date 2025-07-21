65-летний телеведущий Леонид Парфенов стал дедушкой в третий раз. Дочь Леонида рассказала о пополнении в семье в соцсети.

Дочь телеведущего Мария, которая уже давно живет в Израиле, родила первенца. Она опубликовала фотографии с новорожденным, а также видео из храма, где прошел религиозный обряд для мальчиков. Внука Леонида назвали Меир Яков.

Мария рассказала, что роды были домашними. В больницу будущая мама попала незадолго до рождения ребенка.

«Восемь дней, как я стала матерью. Девять месяцев беременности. Двадцать три часа домашних родов (и два в больнице). Один прекрасный маленький человечек… Он не плакал. Ни звука. Только пискнул с достоинством и снова погрузился в сон. Фрэнк, наш благородный французский бульдог, наблюдал за 23-часовыми домашними родами с широко раскрытыми глазами и спокойным достоинством. Терпеливо ждал, пока родится Меир, и его наконец выведут погулять», — рассказала наследница телеведущего.

Напомним, ее избранником стал Сергей Мхитарян.

Леонид уже воспитывает двоих внуков: Михаила и Беллу — детей старшего сына.

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