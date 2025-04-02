65-летний певец Игорь Николаев в темных очках и кепке проводил дочь в школу

65-летний певец Игорь Николаев показал, как ведет дочь Веронику в школу. Артист снялся в солнцезащитных очках и кепке.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге музыканта.

«Идем в школу», - написал композитор под совместными фото с дочерью.

Николаев был одет в яркую толстовку зеленого цвета и кожаную куртку. Вероника позировала в пальто и розовой шапке. Ее отец держал рюкзак.

Интернет-пользователи отметили, как быстро выросла дочь Николаева. «Вероничка. Красотулька», «О, вот каие мы уже большие, кажется не так давно родилась, а уже в школу», «Доча подросла», «Папина дочка», «Модель», - писали в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Николаев написал для 9-летней дочери первую песню.