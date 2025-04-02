Опубликовано 02 апреля 2025, 16:571 мин.
65-летний певец Игорь Николаев в темных очках и кепке проводил дочь в школу
© Starface.ru
65-летний певец Игорь Николаев показал, как ведет дочь Веронику в школу. Артист снялся в солнцезащитных очках и кепке.
Соответствующая публикация появилась в личном блоге музыканта.
«Идем в школу», - написал композитор под совместными фото с дочерью.
Николаев был одет в яркую толстовку зеленого цвета и кожаную куртку. Вероника позировала в пальто и розовой шапке. Ее отец держал рюкзак.
Интернет-пользователи отметили, как быстро выросла дочь Николаева. «Вероничка. Красотулька», «О, вот каие мы уже большие, кажется не так давно родилась, а уже в школу», «Доча подросла», «Папина дочка», «Модель», - писали в комментариях под постом.
Ранее сообщалось, что Николаев написал для 9-летней дочери первую песню.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева