64-летний Игорь Николаев рассказал, как восстановился после операции на сердце. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, что полгода назад музыкант перенес хирургическое вмешательство. Поклонники, коллеги и друзья волновались за его здоровье. Недавно Николаев побывал на церемонии вручения музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и сообщил о своем состоянии. Журналисты заметили, что выглядел мужчина очень хорошо.

Как рассказал знаменитость, сейчас он полностью восстановился и не жалуется на самочувствие.

«Сразу почувствовал себя намного лучше», — заявил певец.

Через три месяца после операции он уже был на гастролях. Звезда подчеркнул, что советовался с врачами, и ему дали разрешение выступать.

Напомним, что за последние несколько лет у Игоря Николаева было два инфаркта. Первый случился в 2021 году, а второй через два года. Осенью прошлого года ему вновь стало плохо, понадобилась госпитализация и коронарное шунтирование.