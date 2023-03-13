64-летний Александр Малинин удивил поклонников зажигательным танцем на концерте в Москве

На днях 64-летний Александр Малинин дал сольный концерт в Москве, после которого зрители ушли под большим впечатлением. Артист не только исполнил все свои хиты, но и так зажег на сцене, что многие молодые артисты теперь могут позавидовать его прекрасной форме. После выступления автор романсов получил десятки восторженных отзывов.

Во время одного из номеров Малинин не смог устоять на месте и пустился в пляс. Почти минуту вокалист без остановки зажигательно танцевал под звуки живой музыки, а в конце и вовсе встал в позу на одной ноге, расставив руки в разные стороны. Зал взорвался аплодисментами и одобряющими возгласами.

После концерта в Сети появились десятки положительных отзывов о работе артиста перед зрителями. Люди писали, что шли с определенными ожиданиями, но даже не представляли, что останутся под таким огромным впечатлением. По словам пользователей, Александр Николаевич находится еще в прекрасной форме.

Отметим, что комплименты по поводу внешнего вида часто получает и 60-летняя Эмма Малинина. Она делилась, что особого секрета у нее нет. Просто она занимается спортом, следит за питанием и соблюдает необходимые правила ухода за собой. Например, особое внимание она уделяет своим волосам. Супруга музыканта проверяет гормоны, если замечает выпадение, делает маски, а также ходит к профессиональным специалистам.

Ранее стало известно, что дочь Александра Николаевича Устинья Малинина выходит замуж за британца. Девушка теперь постоянно хвастается в Сети дорогими подарками от жениха.