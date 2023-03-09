Украшения за миллионы: как живет Устинья Малинина с британским женихом, который так нравится маме

Дочь певца Александра Малинина Устинья получила в подарок на 8 Марта серьги фирмы Graff. Стоимость украшения составляет 1 625 000 рублей.

Недавно ее молодой человек сделал предложение, подарив кольцо этого же бренда. Стоимость украшения, по некоторым данным, составляет 3 млн рублей, пишет сайт kp.ru.

В соцсетях девушки постоянно появляются шикарные букеты от молодого человека. Судя по публикациям, он готов тратить на невесту миллионы.

Место работы Зака (так зовут британского жениха Малининой) неизвестно, но, вероятно, он обеспечен. В его аккаунте указаны две сферы интересов – финансы и опера.

Пара нередко гуляет по парку в Лондоне, посещает культурные места и рестораны.

В феврале молодой человек сделал Устинье предложение, и она ответила согласием. Мать девушки – Эмма Малинина – поддержала выбор дочери.

По ее словам, Зак «показал себя» - он был рядом с дочерью в те моменты, когда ей требовалась поддержка. Молодые люди знают друг друга достаточно давно и успели крепко подружиться и научиться доверять.