64-летнему актеру Сергею Гармашу вызвали скорую в его квартиру в центре Москвы

64-летнему актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в его квартиру в центре Москвы. Медики решают вопрос о госпитализации.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Артист почувствовал себя плохо у себя дома. Рядом с ним в это время находился брат – он вызвал скорую.

После осмотра медики примут решение, нужна ли госпитализация.

Ранее сообщалось о госпитализации отца певца Филиппа Киркорова Бедроса. Он не раскрывал никакие подробности, лишь уточнял, что информация о критическом состоянии сильно преувеличена.