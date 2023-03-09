16:19, 09 марта 2023
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64-летнему актеру Сергею Гармашу вызвали скорую в его квартиру в центре Москвы
Фото: Starface.ru
64-летнему актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь в его квартиру в центре Москвы. Медики решают вопрос о госпитализации.
Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Артист почувствовал себя плохо у себя дома. Рядом с ним в это время находился брат – он вызвал скорую.
После осмотра медики примут решение, нужна ли госпитализация.
Ранее сообщалось о госпитализации отца певца Филиппа Киркорова Бедроса. Он не раскрывал никакие подробности, лишь уточнял, что информация о критическом состоянии сильно преувеличена.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия КараеваТеги: