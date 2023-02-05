20:17, 05 февраля 2023
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«Подробности не хочу говорить»: Отец Филиппа Киркорова рассказал о своей госпитализации
Фото: ото Анна Селищева/ Starface.ru
В конце января текущего года СМИ буквально взорвали сообщения о госпитализации девяностолетнего отца короля поп-музыки Бедроса Киркорова.
Заголовки пестрили устрашающими фразами о критическом состоянии певца, связанном с левосторонней пневмонией.
Тогда пугающие сплетни поспешил прекратить сам Бедрос Филиппович.
- Информация о моём ужасном состоянии сильно преувеличена, - бодрым голосом сообщил Киркоров-старший осаждавшим его журналистам.
Недавно народный артист и тенор поделился новыми подробностями своего лечения.
«Я был в хорошем пансионате и в хорошем военном госпитале. Подробности не хочу говорить. Важно, что делали всё очень профессионально и быстро исправили все шибки, которые в свое время допустили другие врачи. Сейчас все проблемы уже в прошлом. Вот, в работу окунулся», — сообщил Бедрос журналистам телеканала НТВ.
Источник:НТВ
Автор:Кирилл ЗенковТеги: