«Подробности не хочу говорить»: Отец Филиппа Киркорова рассказал о своей госпитализации

В конце января текущего года СМИ буквально взорвали сообщения о госпитализации девяностолетнего отца короля поп-музыки Бедроса Киркорова.

Заголовки пестрили устрашающими фразами о критическом состоянии певца, связанном с левосторонней пневмонией.

Тогда пугающие сплетни поспешил прекратить сам Бедрос Филиппович.

Информация о моём ужасном состоянии сильно преувеличена, - бодрым голосом сообщил Киркоров-старший осаждавшим его журналистам.

Недавно народный артист и тенор поделился новыми подробностями своего лечения.

«Я был в хорошем пансионате и в хорошем военном госпитале. Подробности не хочу говорить. Важно, что делали всё очень профессионально и быстро исправили все шибки, которые в свое время допустили другие врачи. Сейчас все проблемы уже в прошлом. Вот, в работу окунулся», — сообщил Бедрос журналистам телеканала НТВ.