64-летнего певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске

В Светлогорске госпитализировали певца Сергея Мазаева. Ему стало плохо прямо перед концертом.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

4 июля Мазаев должен был выступать с концертом в 19:30. Однако у артиста случился острый приступ панкреатита.

Ему потребовалась срочная госпитализация. Музыканта доставили в больницу Калининграда. Мазаева сначала положили в реанимацию, затем перевели в хирургию.

Концерт «Морального кодекса» отменили. Мазаев останется в больнице на несколько дней.

Ранее певец рассказывал о здоровье солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Мазаев говорил: у артиста были болезни, с которыми он долго боролся.