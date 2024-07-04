Опубликовано 04 июля 2024, 21:49
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64-летнего певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске
Mash: певца Сергея Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске.
© Starface.ru
В Светлогорске госпитализировали певца Сергея Мазаева. Ему стало плохо прямо перед концертом.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
4 июля Мазаев должен был выступать с концертом в 19:30. Однако у артиста случился острый приступ панкреатита.
Ему потребовалась срочная госпитализация. Музыканта доставили в больницу Калининграда. Мазаева сначала положили в реанимацию, затем перевели в хирургию.
Концерт «Морального кодекса» отменили. Мазаев останется в больнице на несколько дней.
Ранее певец рассказывал о здоровье солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Мазаев говорил: у артиста были болезни, с которыми он долго боролся.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева