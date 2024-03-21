63-летний Меньшиков и его молодая жена пришли на премьеру в черно-белых нарядах

63-летний актер Олег Меньшиков посетил премьеру фильма «Ненормальный» в Москве. Он был с молодой женой Анастасией Черновой. Супруги выбрали для красной дорожки черно-белые наряды.

О появлении пары на светском мероприятии сообщил сайт Woman.ru.

Издание отмечает, что Меньшиков и 40-летняя Чернова не выходили в свет с ноября 2023 года. Супруги были модно одеты: Меньшиков выбрал широкие брюки, свободную удлиненную рубашку и жилет с белыми надписями, а жена надела «рваный» кардиган и узкие джинсы.

В фильме «Ненормальный» Меньшиков не снимался, он, по всей вероятности, пришел поддержать коллег.

Напомним, супруги состоят в браке с 2005 года – почти 20 лет. Они знакомы с 2003 года, встретились на концерте сатирика Михаила Жванецкого. Меньшиков заявлял, что до знакомства с Черновой были романы, в которых актер не брал ответственность ни за кого – с Настей Меньшиков перестал думать о себе.

Будучи актрисой по профессии, Чернова так и не стала популярной. Меньшиков говорил, что это случилось из-за него: жене поступали предложения, но из-за звездного мужа отказывались брать.

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