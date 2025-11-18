63-летний Андрис Лиепа тайно обвенчался с новой избранницей по имени Алла

Народный артист России, экс-солист Большого театра Андрис Лиепа после пережитого десять лет назад скандального развода вновь обрел счастье в личной жизни. 63-летний балетмейстер тайно обвенчался с новой избранницей по имени Алла.

Как пишет StarHit, пара познакомилась в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке, где Алла много лет работала помощницей настоятеля по социальному служению, а Андрис являлся прихожанином.

Венчание провел сам настоятель — протоиерей Николай Балашов. На церемонии присутствовало большое количество прихожан.

По данным издания, пара зарегистрировала брак официально. Алла взяла фамилию Лиепа и покинула штат сотрудников храма.

Для балетмейстера это четвертый брак. Самый долгий союз у Андриса сложился с балериной Мариинки Екатериной Катковской. Супруги со скандалом развелись после 20 лет совместной жизни в 2012 году. У пары есть дочь Ксения.

Ранее Андрис Лиепа рассказал, что власти Латвии собираются снести памятник его отцу, всемирно известному танцовщику Марису Лиепе. При этом в Москве скоро появится монумент, посвященный прославленному балетмейстеру.