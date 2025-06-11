Вернулся домой: раскрыты планы восстанавливающегося после ожогов Филиппа Кикророва

Филипп Киркоров после светского выхода вернулся домой к детям. Об этом сообщает Woman.ru.

Певец Филипп Киркоров накануне впервые после информации о госпитализации появился на публике — артист пришел на премию МУЗ-ТВ. Ранее сообщалось, что певец проходит лечение в одной из частных клиник. Как рассказала представитель Киркорова, Екатерина Успенская, после мероприятия музыкант вернулся домой.

«Конечно, организм еще не восстановился, поэтому пока без светских выходов. После премии Филипп вернулся домой, он уже давно выписан», — поделилась она.

При этом Киркоров не намерен отменять концерты, запланированные на лето. По словам Успенской, музыкант также уделит время семье.

«Все творческие планы, которые намечены на этот год, в силе. Но пока важнее здоровье. К тому же, каждое лето Филипп проводит с детьми и это не станет исключением», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров публично обратился к еще одной дочери.