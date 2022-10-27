Игорь Николаев засветился на фото с эффектной блондинкой

В сеть попало изображение известного певца с незнакомой красоткой.

На своей странице в известной социальной сети Игорь Николаев выложил фото, где он позирует на фоне автомобиля с молодой блондинкой.

Судя по всему, фотография была сделана давно, так как певец на ней ещё совсем молод.

После того, как поклонники Николаева обрушились на него с вопросами, выяснилось : на фото – его старшая дочь Юлия.

Девушке исполняется 44 года. В честь этого события отец и решил привлечь внимание к ее персоне.

ФОТО: https://www.eastnews.ru/