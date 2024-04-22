61-летнюю актрису Александру Захарову подозревают в романе с бизнесменом, который младше нее на 10 лет

Актрису Александру Захарову заподозрили в новом романе. По информации портала «Экспресс-газета», она может встречаться с бизнесменом и автолюбителем Михаилом Панченко. Он является многодетным отцом, а также он младше звезды театра на 10 лет.

Известно, что Панченко уже несколько раз сопровождал дочь режиссера Марка Захарова. Впервые его заметили рядом с 61-летней знаменитостью на презентации книги ее отца «Театральная фантазия на тему… Мысли благие и зловредные». А после он появился вместе с ней на похоронах Александра Ширвиндта. СМИ отмечает, что Михаил не отходил от спутницы всю церемонию и поддерживал ее под руку.

Есть информация, что Панченко воспитывает троих детей, которых ему родила организатор праздников Ксения Константинова. Самому старшему ребенку – 16 лет, а младшему – 5 лет. Подруга Ксении в беседе с журналистами призналась, что супруги не живут вместе уже на протяжении двух лет. В причины расставания собеседница сайта вдаваться не стала, но упомянула, что это была «некрасивая история».

Отметим, что сама Александра Захарова слухи о новом романе никак не комментирует.

Ранее Александра Захарова проиграла суд за авторские права на произведения отца-режиссера.