61-летняя Яковлева жалеет, что не смогла запрыгнуть на сексуального Аверина

Российский актер и телеведущий Максим Аверин всегда выглядит стильно. Об этом говорят не только поклонники, но и его коллеги. А женщины буквально тают рядом с сексапильным красавцем.

Недавно знаменитость побывал в гостях у писательницы Татьяны Устиновой. Он пришел на съемки в роскошном пиджаке, расшитом золотом. Звезда признался, что обожает все, что связано с преображением. Максим сравнил себя с оперным певцом Федором Шаляпиным.

«Я тоже сам себя гримирую, сам подбираю парики и участвую в выборе костюмов, – поделился мужчина.

Однокурсник Аверина, Михаил Владимиров вспоминает, что актер еще в студенческие времена был «самым модным парнем».

«В училище мы часто монтировали сцену. Макс забрался на стремянку, чтобы повесить необходимый предмет, в лакированных туфлях, модном джинсовом костюме и на стремянке плясал в стиле Майкла Джексона. Это было незабываемо. Он всегда шикарно одевался и одевается», – рассказал Михаил.

Актриса Алена Яковлева играет вместе с Максимом в спектакле «Лес». Там артист появляется на сцене в шикарном бархатном костюме в роли Несчастливцева. Женщина рассказала, как однажды не смогла «запрыгнуть» на Аверина.

«Во время спектакля у меня болела нога, а у Максима — спина. Я не смогла на него запрыгнуть (так нужно было для роли), а он не смог меня подхватить. Но ничего — обошлось, – призналась Яковлева.

Ранее Аверин признался, что научился жить с неизлечимым заболеванием.