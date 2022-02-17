Максим Аверин признался, что научился жить с неизлечимым заболеванием

46-летний Максим Аверин отлично осознает, что никогда не сможет полностью вылечиться. Актер рад хотя бы тому, что может контролировать болезнь, не давая ей взять над собой верх. Несмотря на все сложности, он продолжает трудиться и развиваться. Максим наслаждается съемками, ведь он востребован в индустрии.

Сам Аверин считает себя счастливым человеком. По его словам, у него в жизни все сложилось наилучшим образом. Он удовлетворен своей карьерой и планирует сниматься в кино до самой старости. «Я человек счастливый, у меня все сложилось. Я не сижу на кухне, не пью горькую и не стенаю, как многие: "Надо было другим делом заняться, что же я, дурак, в артисты пошел?! Время упущено!" У меня никогда не возникало вопроса, чего же я хочу от жизни. Вся она была направлена только на актерство», — подчеркнул артист.