Максим Аверин признался, что научился жить с неизлечимым заболеванием
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Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Российский актер Максим Аверин рассказал поклонникам, что научился жить и работать с неизлечимым заболеванием. Много лет его беспокоил невыносимый зуд. Однако болезнь удалось взять под контроль. По словам актера театра и кино, недуг проявляется только во время сильного стресса и только в определенной области тела.
«Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах, но я уже знаю, как с ней бороться», — приводит слова Аверина «Комсомольская правда».
46-летний Максим Аверин отлично осознает, что никогда не сможет полностью вылечиться. Актер рад хотя бы тому, что может контролировать болезнь, не давая ей взять над собой верх. Несмотря на все сложности, он продолжает трудиться и развиваться. Максим наслаждается съемками, ведь он востребован в индустрии.
Сам Аверин считает себя счастливым человеком. По его словам, у него в жизни все сложилось наилучшим образом. Он удовлетворен своей карьерой и планирует сниматься в кино до самой старости. «Я человек счастливый, у меня все сложилось. Я не сижу на кухне, не пью горькую и не стенаю, как многие: "Надо было другим делом заняться, что же я, дурак, в артисты пошел?! Время упущено!" У меня никогда не возникало вопроса, чего же я хочу от жизни. Вся она была направлена только на актерство», — подчеркнул артист.
Фото: Global Look Press