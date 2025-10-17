61-летняя певица Алена Апина похвасталась фигурой в коротком обтягивающем платье
© Starface.ru
Певица Алена Апина поделилась кадрами из гримерки перед сольным концертом в Санкт-Петербурге. В личном блоге 61-летняя исполнительница хита «Электричка» похвасталась новым концертным платьем и продемонстрировала стройную фигуру.
На опубликованных кадрах Апина предстала в платье серебристого оттенка с глубоким декольте, отрезной талией и юбкой до колен, украшенной бахромой. Образ она дополнила сапогами-казаками с декором, как на юбке.
Стилисты уложили волнами распущенные волосы артистки и сделали макияж с акцентом на глаза.
Поклонники Алены высоко оценили ее внешность и заверили, что она в свои годы прекрасно выглядит.
«Куколка»; «Наша молодость! Вот так она круто выглядит»; «Вы все молодеете», - отметили комментаторы.
Ранее Алена Апина кардинально преобразилась к своему 60-летнему юбилею. Она призналась, что довольна своим отражением в зеркале, так как весит 54 килограмма. Апина заверила, что не прибегала ни к каким современным средствам похудения и избавилась от лишних килограммов исключительно благодаря спорту и правильному питанию.