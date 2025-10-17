НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 октября 2025, 12:19
61-летняя певица Алена Апина похвасталась фигурой в коротком обтягивающем платье

Певица Алена Апина поделилась кадрами из гримерки перед сольным концертом в Санкт-Петербурге. В личном блоге 61-летняя исполнительница хита «Электричка» похвасталась новым концертным платьем и продемонстрировала стройную фигуру.

На опубликованных кадрах Апина предстала в платье серебристого оттенка с глубоким декольте, отрезной талией и юбкой до колен, украшенной бахромой. Образ она дополнила сапогами-казаками с декором, как на юбке.

Стилисты уложили волнами распущенные волосы артистки и сделали макияж с акцентом на глаза.

Поклонники Алены высоко оценили ее внешность и заверили, что она в свои годы прекрасно выглядит.

«Куколка»; «Наша молодость! Вот так она круто выглядит»; «Вы все молодеете», - отметили комментаторы.

Ранее Алена Апина кардинально преобразилась к своему 60-летнему юбилею. Она призналась, что довольна своим отражением в зеркале, так как весит 54 килограмма. Апина заверила, что не прибегала ни к каким современным средствам похудения и избавилась от лишних килограммов исключительно благодаря спорту и правильному питанию.

Автор:Анна Воробьева
