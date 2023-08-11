61-летняя Эмма Малинина станцевала в день рождения внучки

Жена исполнителя романсов Александра Малинина Эмма станцевала в день рождения внучки Арианны. В честь девочки семья устроила большой праздник.

Арианна – дочь старшего сына Малининой от первого брака. Певец усыновил мальчика и дал ему свою фамилию. Внучке исполнилось 11 лет.

Жена Малинина привела подписчиков в восторг. Интернет-пользователи отмечали, насколько легко и непринужденно вела себя супруга певца на дне рождения.

На ее танец обратила внимание Экспресс газета.

Ранее Малинина делилась своими чувствами к новой девушке сына Фрола – Софье Городницкой. Она дала понять, что довольна его выбором. Жена исполнителя считает девушку достойной.

Малинина запечатлела видеозвонок с ребенком и его избранницей. В подписи она оставила следующие слова: «Люблю».