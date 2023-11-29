61-летняя Алена Свиридова заявила о готовности раздеться для журнала Playboy

Певица Алена Свиридова посетила премию «Событие года», организованную журналом «КиноРепортер». Для выхода в свет 61-летняя звезда выбрала черное платье с глубоким декольте и разрезом на юбке. На красной дорожке она призналась, что готова раздеться для популярного мужского издания Playboy.

«Это тогда будет третий раз. Ну я не знаю, есть ли еще Playboy для старушек? Я имею право шутить. Правда, если честно, меня такие мысли не посещали», — сказала Свиридова порталу Woman.ru.

В 1999 и 2008 годах Свиридова уже появлялась на обложке этого журнала и сейчас вновь готова повторить свой успех. Исполнительница хита «Розовый фламинго» подчеркнула, что в случае, если такое предложение действительно поступит, то сначала ей придется отправиться в спортивный зал, чтобы привести свое тело в порядок.

«Я, честно говоря, в последнее время на это подзабила. Потому я много времени провожу в студии, а там постоянно сидишь. Играешь и сидишь. А ведь это вредно для здоровья», - констатировала артистка, добавив, что спортивные тренировки она не любит, так как считает их скучными.

Певица предпочитает танцы, прогулки, катание на роликах, велосипедах и пилатес.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин рассказал о возможных операциях, которые делала певица Алена Свиридова. В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» эксперт признался, что заметил шрам на животе 61-летней артистки. Скорее всего, звезда прибегла к липосакции.