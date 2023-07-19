61-летний певец Григорий Лепс рассказал о подаренной ему иконе за миллион долларов. Артист поделился откровением в беседе с изданием kp.ru.

Не так давно исполнитель хита «Натали» отметил свой день рождения. В честь этого события журналисты поинтересовались у Лепса, какие подарки его способны удивить. По словам Григория, он ценит «доброе отношение», но при этом ему важны дорогостоящие презенты. В качестве примера артист привел икону, которую ему давно подарили. По современным расценкам ее стоимость «сейчас составляет порядка миллиона долларов».

Также именинник рассекретил свои мечты. Лепс признался, что он желает «раздать долги и заработать еще миллионов сто».

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