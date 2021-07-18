Сергей Пенкин поделился, как худел и на чем зарабатывал во время пандемии
Исполнитель с уникальным голосом в четыре октавы, впервые за 8 лет приехал на звездный фестиваль «Славянский базар», где пообщался с журналистами. Одним из главных вопросов стала пандемия: многие российские звезды, как могли зарабатывали, пока были отменены все публичные мероприятия: кто-то продавал вещи из гардероба, кто-то подрабатывал таксистом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press
У Сергея Пенкина ситуация сложилась лучше: «У меня есть вторая квартира в хорошем районе, которую во время пандемии я просто сдавал, получая неплохие деньги. Жил скромно... Страха не было, только оптимистичный настрой. И у тех, кто жаловался на жизнь, я думаю, на самом деле все было в порядке. Когда у человека реальные проблемы, он не будет о них говорить во всеуслышание», — поделился мнением артист, передает КП.ru.
Во время карантина Сергей, которому в этом году исполнилось 60, активно занимался своим здоровьем и фигурой: «Я худел очень комфортно: по 1 килограмму в день. Отказался от соли - заменил ее соевым соусом. Вместо сахара использовал мед, исключил все жирное и мучное», — передают слова артиста КП.ru. Певцу удалось избавиться от нескольких десятков килограмм.В свободное от похудения время, он в своем загородном доме «писал песни, ходил в лес, встречал гостей».
Стоит отметить, что артист, в отличие от многих отечественных звезд, с поезда — сразу отправился на репетицию. Сергей не использует фонограмму, поэтому его голос нуждался в качественной разминке. XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 19 июля.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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