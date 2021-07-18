Сергей Пенкин поделился, как худел и на чем зарабатывал во время пандемии

Во время карантина Сергей, которому в этом году исполнилось 60, активно занимался своим здоровьем и фигурой: «Я худел очень комфортно: по 1 килограмму в день. Отказался от соли - заменил ее соевым соусом. Вместо сахара использовал мед, исключил все жирное и мучное», — передают слова артиста КП.ru. Певцу удалось избавиться от нескольких десятков килограмм.В свободное от похудения время, он в своем загородном доме «писал песни, ходил в лес, встречал гостей».

Стоит отметить, что артист, в отличие от многих отечественных звезд, с поезда — сразу отправился на репетицию. Сергей не использует фонограмму, поэтому его голос нуждался в качественной разминке. XXX Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 19 июля.