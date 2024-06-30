60 тысяч зрителей, фонтаны по 10 метров и огонь: Полина Гагарина выступила с масштабным шоу в «Лужниках»

Накануне в «Лужниках» состоялось масштабное шоу певицы Полины Гагариной «Навсегда», к которому она готовилась год. Этот концерт стал итоговым перед творческим перерывом артистки и самым грандиозным за всю ее карьеру. О том, как прошло шоу, пишет MSK1.RU.

29 июня на стадионе «Лужники» в Москве Полина Гагарина выступила с большим сольным концертом, на котором собралось 60 тысяч человек. Певица стала первой женщиной-исполнительницей в России, организовавшей подобное по масштабам шоу. Как отмечала артистка, это крупное выступление станет финальным перед паузой в карьере.

Перед началом концерта на разогреве выступила певица MIRAVI (Влада Мирави). Примечательно, что исполнительница стала единственным артистом, помимо самой Полины Гагариной, принявшим участие в шоу. Сама же артистка эффектно появилась на сцене на выдвижной платформе в виде цветка.

«Сегодня все сбывается. Я знаю, что здесь мои любимые зрители изо всех уголков нашей необъятной Родины. Нас сегодня 60 тысяч человек», — заявила Полина Гагарина. По словам корреспондента MSK1.RU, темой концерта была «природа, сочетание четырех стихий».

«Спецэффектами служили фонтаны, которые били на 10—15 метров в высоту, огненные залпы и дым. Правда, когда была водная часть, заливало сцену и зрителей», — поделился Дмитрий Бондарев.

Вместе с Полиной Гагариной на сцене выступили ее дети. Певица исполнила песню «Молитва», а ее 16-летний сын Андрей аккомпанировал на фортепиано, а семилетняя дочь Мия станцевала для зрителей ча-ча-ча.

Поддержать артистку приехали и знаменитости. Так, среди зрителей были замечены стилист Александр Рогов, а также коллеги Полины Гагариной: Родион Газманов, Наталья Подольская и Зара.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Сергей Дворцов высказался о концерте Полины Гагариной в «Лужниках». По его словам, из-за стоимости аренды стадиона певица «по большей части уходит в „ноль“».