Пластический хирург раскрыл стоимость обновленной внешности 75-летней Аллы Пугачевой
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Уехавшая из России Алла Пугачева посетила театр на Кипре и удивила поклонников обновленной внешностью. В Сеть попал видеоролик, на кадрах которого 75-летняя певица предстала с натянутым лицом без морщин, заостренным подбородком и неестественно выпученными глазами. Неужели артистка сделала пластическую операцию? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.
По информации из открытых источников, Алла Пугачева неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы скорректировать внешность и омолодиться. Однако, по словам эксперта, в этот раз пластическая хирургия может быть ни при чем.
«Если внимательно посмотреть видео, то можно понять, что на нем Алла Пугачева выглядит хорошо за счет макияжа. Не будет косметики, и вы увидите тонкую кожу, сосуды, провисание, скелетизацию лица. Второй момент, нельзя исключать, что в ролике были использованы фильтры. Если быть честными, в 75 лет человек должен выглядеть несколько по-другому. А глаза у Аллы Борисовны такие, потому что в этом возрасте человек обычно сильно худеет и глаза могут быть впалыми. Особенно, если раннее были сделаны пластические операции, результатом которых стала атрофия жировой клетчатки. При похудении оставшаяся жировая клетчатка еще больше истончается и лицо становится истощенным. Можно ввести филлеры в область скул, подбородка, нижних углов челюсти, виски, чтобы скрыть западения и придать лицу наполненность. Но впалые глаза вы ничем не сможете заполнить. Природу не обманешь. За счет пластики можно в некоторой степени измениться лет на 10-15, но не больше»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
В то же время Сергей Свиридов предполагает, что следы пластических операций и косметологических процедур, которые были сделаны раннее, все-таки на лице Пугачевой еще остались.
«В 75 лет все люди имеют атрофию тканей. Кожа истончается, костные бугры сглаживаются. У Пугачевой такого нет. Значит, раннее она скорее всего ввела в лицо либо филлеры, либо собственный жир для наполнения тканей. Но нужно знать, что филлеры со временем вызывают еще большую атрофию тканей»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Хирург также оценил примерную стоимость возможных недавних манипуляций певицы со своей внешностью, а также ответил на вопрос, нужно ли Алле Борисовне вновь обращаться к пластическим хирургам.
«Если Пугачевой были введены филлеры или липофилинг, то выполнено все хорошо. Выглядит певица все-таки лучше, чем могла бы в свои годы. Филлеры могли обойтись артистке до 150 тысяч рублей, а липофилинг – от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Все зависит от того, сколько зон было сделано. Реабилитация после таких манипуляций очень быстрая и комфортная. Скорее всего, в ближайшее время Пугачевой не нужно делать никаких операций, так как все уже сделано. У нее нет лишней кожи, грыж под глазами. Вероятно, ей просто понадобятся различные аппаратные методы, улучшающие качество кожи»
Сергей Свиридов
Пластический хирург