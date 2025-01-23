Пластический хирург раскрыл стоимость обновленной внешности 75-летней Аллы Пугачевой

Уехавшая из России Алла Пугачева посетила театр на Кипре и удивила поклонников обновленной внешностью. В Сеть попал видеоролик, на кадрах которого 75-летняя певица предстала с натянутым лицом без морщин, заостренным подбородком и неестественно выпученными глазами. Неужели артистка сделала пластическую операцию? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил пластический хирург Сергей Свиридов.

По информации из открытых источников, Алла Пугачева неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы скорректировать внешность и омолодиться. Однако, по словам эксперта, в этот раз пластическая хирургия может быть ни при чем.