Опубликовано 06 августа 2024, 20:43
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«Какая красивая»: 60-летняя Лолита вышла на сцену в облегающем топе из пайеток и восхитила поклонников
60-летняя певица Лолита вышла на сцену в топе из пайеток и восхитила поклонников.
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
60-летняя певица Лолита восхитила поклонников новым ярким образом. Артистка вышла на сцену в облегающем топе из пайеток и брюках.
Соответствующей публикацией она поделилась в соцсетях.
Лолита выступила на круизной вечеринке VK. У исполнительницы был сделан макияж с акцентом на глаза и губы.
В Сети восхитились внешним видом артистки. Поклонники писали: «Костюм шикарный», «Какая вы красивая».
До этого певица выступала в похожем топе, но он был еще более открытым. Вниз певица надела юбку. Образ дополнял пиджак.
Ранее певица рассказывала, что долгое время не изменяла мужьям, а потом начала это делать. По ее мнению, это произошло слишком поздно, потому что артистка «думала о добродетели».
Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева