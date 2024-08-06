«Какая красивая»: 60-летняя Лолита вышла на сцену в облегающем топе из пайеток и восхитила поклонников

60-летняя певица Лолита восхитила поклонников новым ярким образом. Артистка вышла на сцену в облегающем топе из пайеток и брюках.

Соответствующей публикацией она поделилась в соцсетях.

Лолита выступила на круизной вечеринке VK. У исполнительницы был сделан макияж с акцентом на глаза и губы.

В Сети восхитились внешним видом артистки. Поклонники писали: «Костюм шикарный», «Какая вы красивая».

До этого певица выступала в похожем топе, но он был еще более открытым. Вниз певица надела юбку. Образ дополнял пиджак.

Ранее певица рассказывала, что долгое время не изменяла мужьям, а потом начала это делать. По ее мнению, это произошло слишком поздно, потому что артистка «думала о добродетели».