60-летняя певица Алена Апина снялась на красном матрасе в лепестках роз

60-летняя певица Алена Апина устроила фотосессию в лепестках роз. Артистка снялась лежа на красном матрасе в кружевном белье.

Соответствующие кадры Апина опубликовала в личном аккаунте в соцсетях.

Певица запечатлела процесс фотосъемки. На части кадров Апина была в кружевном белье красного цвета. На других снимках артистка позировала в белом пиджаке в лепестках роз.

Певица уверенно демонстрировала стройную фигуру. В продолжение фотосессии Апина снялась в длинном черном облегающем платье с вырезом на ноге. Певица была с распущенными волосами и естественным макияжем.

Напомним, в 2024 году Апина резко похудела перед концертным туром по России. Певица сбросила 14 кг. Исполнительница усиленно тренировалась, много танцевала и репетировала в рамках подготовки к концертам.

В июле Апина делилась фотографиями в купальнике, сделанными на пляже во время отдыха в Испании.