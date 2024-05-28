60-летний Сергей Зверев в консерватории борется со стрессом из-за высоких цен

Популярный в начале 2000-х стилист и певец Сергей Зверев пожаловался на резкое подорожание одежды и украшений зарубежных дизайнеров. Он признался, что теперь носит только вещи отечественных производителей.

«Цены – космос, а наши делают не хуже. Поэтому я теперь предпочитаю работать с нашими, российскими модельерами», - приводит слова Зверева портал Prozvezd.

Стилист также подчеркнул, что стал редко появляться на светских мероприятиях, так как давно потерял к ним интерес. Его больше привлекает классическая музыка, поэтому свободное время он предпочитает провести в консерватории.

«Мне очень нравится – прекрасный способ не стрессовать», - отметил Зверев, добавив, что нервы ему портят многие, включая соседей.

При этом артист заверил, что продолжает регулярно выступать и записывает новые песни.

Ранее Зверев назвал уехавших из России звезд «третьим сортом» и признался, что никогда не думал о переезде за границу, ведь в России живут все его родные.