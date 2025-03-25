60-летний Кай Метов представил дочь из Германии и признался, что хочет еще детей

60-летний певец Кай Метов перед концертом в Кремле представил журналистам дочь из Германии. Также артист признался, что хотел бы еще детей – любимая девушка у музыканта есть.

Дочь и внучка специально прилетели к певцу из Германии. Метов признался, что «это дорогого стоит».

«Я очень благодарен, что они с дочкой прилетели сегодня на концерт», - сказал артист журналистам.

С дочерью Кристиной у него получилось выстроить доверительные отношения – самого певца воспитывали в строгости. Он же старался быть с детьми дипломатичным: не ругал за проступки, а вечерами рассказывал сказки собственного сочинения.

Дочь Метова рассказала, что в серьезных ситуациях спрашивает папиного мнения и поступает, как он советует. Девушка старается не распространяться о родстве с певцом и называет себя «стеснительным человеком».

«Мы с дочкой очень гордимся, что он у нас такой талантливый», - не скрывала Кристина.

Певец также признался, что хочет еще детей. Любимая девушка – его главный помощник в концертных делах.

«Желание, силы и время есть. Единственное, что гастролей много!» - высказался он о планах по рождению детей. Слова исполнителя приводит mk.ru.

Ранее сообщалось, что бывшая возлюбленная Кая Метова, родившая ему дочь, спивается.