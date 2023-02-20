Григорий Лепс рассказал о невероятно дорогом отдыхе в Таиланде
Григорий Лепс рассказал о самом дорогом путешествии в своей жизни.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@gazgolder»
За тридцать лет звездной эстрадной жизни Григорий Лепс отдыхал и развлекался в самых разных уголках планеты.
Тем удивительнее стало его недавнее признание относительно поездки в популярный у россиян Таиланд.
Как сообщает KP.ru вояж оказался самым дорогим за всю историю зарубежных поездок короля шансона.
- Сильно дорого даже для меня, - признался один из самых высокооплачиваемых певцов современной российской эстрады.
Впрочем, помимо выросшего в последние месяцы курса тайского бата к российскому рублю, есть и другие причины серьезных трат артиста в индокитайском королевстве.
Поговаривают, что после неожиданного развода с балериной Анной Шаплыковой в декабре 2021 года, Лепс не впал в аскетизм, а начал использовать свою свободу на полную катушку.
Поклонники сумели разглядеть на одной из фотографий, выложенных артистом в Сеть, силуэт привлекательной молодой особы. Поговаривают, что именно она запечатлела певца с обнаженной грудью.
А где молодые девушки – там у звезд всегда большие затраты.
Кроме того, Григорий Викторович сообщил, что во время купания в море у него из уха соскользнула бриллиантовая сережка.
«Море утащило», - философски прокомментировал потерю артист.