Григорий Лепс рассказал о невероятно дорогом отдыхе в Таиланде

За тридцать лет звездной эстрадной жизни Григорий Лепс отдыхал и развлекался в самых разных уголках планеты.

Тем удивительнее стало его недавнее признание относительно поездки в популярный у россиян Таиланд.

Как сообщает KP.ru вояж оказался самым дорогим за всю историю зарубежных поездок короля шансона.

Сильно дорого даже для меня, - признался один из самых высокооплачиваемых певцов современной российской эстрады.

Впрочем, помимо выросшего в последние месяцы курса тайского бата к российскому рублю, есть и другие причины серьезных трат артиста в индокитайском королевстве.

Поговаривают, что после неожиданного развода с балериной Анной Шаплыковой в декабре 2021 года, Лепс не впал в аскетизм, а начал использовать свою свободу на полную катушку.

Поклонники сумели разглядеть на одной из фотографий, выложенных артистом в Сеть, силуэт привлекательной молодой особы. Поговаривают, что именно она запечатлела певца с обнаженной грудью.

А где молодые девушки – там у звезд всегда большие затраты.

Кроме того, Григорий Викторович сообщил, что во время купания в море у него из уха соскользнула бриллиантовая сережка.

«Море утащило», - философски прокомментировал потерю артист.