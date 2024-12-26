6-летняя дочь Сергея Лазарева затмила певца на «голубом огоньке». Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Сергей Лазарев рассказал, что в новогоднем «голубом огоньке» он будет выступать вместе с детьми — сыном Никитой и дочерью Анной. И если Никита уже снимался на телевидении, то для 6-летней Ани этот опыт стал первым.

Судя по кадрам, девочка будет выступать в белоснежном платье с пышной юбкой, а ее брат в черном костюме с бабочкой того же цвета. Какую именно песню будет петь Лазарев вместе с детьми, неизвестно.

«Смотрите наше семейное трио в новогоднюю ночь! Впервые Анюта выйдет со мной на сцену», — подписал кадры певец.

В комментариях поклонники Лазарева восхитились красотой детей: «Красивая семья. Пусть все дети мира будут счастливы!», «Необыкновенная, невероятная, прекрасная семья!», «Как под копирку и папа и детки».

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев пожаловался на любителей лука и чеснока.