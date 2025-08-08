59-летняя звезда «Папиных дочек» Хохлова впервые за долгое время вышла в свет и удивила помолодевшим лицом

59-летняя актриса Ольга Хохлова появилась на премии «Триумф года». Как пишет Kp.ru, гостей церемонии она удивила помолодевшим лицом, хотя сама утверждает, что давно отказалась от пластических операций.

Звезда «Папиных дочек» получила награду в номинации «Лучший актер года», что ее поразило, так как она не думала, что может получить приз именно в этой категории. А вот поклонников артистки больше потрясла ее внешность. На церемонии Ольга выглядела моложе своих лет, из-за чего появились слухи о сделанных ею инъекциях или операциях.

Сама Хохлова признавалась, что отказалась от пластики больше 10 лет назад. У актрисы был неудачный опыт с ботоксом, после которого она приняла решение больше никогда не менять свою внешность.

По мнению пластического хирурга Зухры Балакеримовой, следов хирургического вмешательства на лице Ольги нет. Вероятно, она делает у косметолога только процедуры для ухода.

«Для своего возраста Ольга выглядит достойно. Видно, что актриса заботится о себе. Скорее всего, она старается правильно питаться, поскольку Хохловой удалось сохранить стройную фигуру», - отметила хирург.

