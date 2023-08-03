59-летняя певица Наталья Гулькина раскрыла причину своего одиночества

59-летняя певица, экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина, комментируя браки с молодыми мужчинами, заявила, что устала воспитывать сыновей. Артистка хочет самодостаточного человека с большим жизненным опытом.

О причинах своего одиночества Гулькна рассказала в интервью на YouTube-канале «Алена, блин!»

«Я уже устала воспитывать сыновей… Уже хочется мужчину самодостаточного, который многое прошел в жизни. Чтобы сказал мне сесть и отдохнуть», - заявила певица.

Даже после четырех браков и разводов Гулькина не исключает возможность еще раз выйти замуж.

Первым супругом исполнительницы был Николай Гулькин. В браке с ним родился сын, ему сейчас 39 лет.

Вторым супругом артистки стал продюсер Константин Терентьев. Третий раз Гулькина выходила замуж за худрука балета «Street Jazz» Сергея Мандрика. От него артистка родила дочь. Четвертый супруг - врач-педиатр Сергей Реутов. О последнем муже Гулькина говорила, что он был намного моложе, мужчина хотел детей, а певица не планировала рожать. Потом у Гулькиной был роман с бодибилдером, который младше на 13 лет. Но она сама ушла от спортсмена.