59-летняя певица Лолита заподозрила у себя ожирение

Певица Лолита Милявская вышла на связь с подписчиками и сообщила, что заподозрила у себя ожирение. А все дело в том, что она обнаружила, что ее талия на несколько сантиметром больше положенной нормы.

По признанию 59-летней артистки, о проблемах с лишним весом она задумалась на съемках передачи Ксении Собчак. В них принимал участие эндокринолог, которая рассказывала о препаратах для похудения. Так, врач заявила, что женское ожирение можно выявить, измерив талию. Она не должна превышать 79 сантиметров.

После этой информации Лолита решила проверить свои параметры. Взяв строительную линейку, она измерила талию и увидела, что у нее 81 сантиметр, а это больше нормы. Впрочем, это Милявскую не особо расстроило, а даже посмешило. В личном блоге она опубликовала видео, в котором записала свой разговор с гримером. Вокалистка обратилась к специалисту по подбору костюмов и узнала у нее, смогут ли на ней теперь сойтись платья.

«Это все на ожирение рассчитано?» - пошутила Лолита.

Ранее певица рассказала, что заболела бронхитом. При этом, несмотря на серьезность диагноза, все протекало у нее довольно легко, именно поэтому она предпочла не оставлять работу.