59-летняя певица Азиза закрутила роман с мужчиной на 30 лет моложе себя

59-летняя певица Азиза призналась, что закрутила роман с мужчиной на 30 лет моложе себя. При этом она еще была замужем за итальянцем Алессандро Лортэ.

По словам артистки, законный муж в прошлом году улетел в Италию, а она осталась в Москве, однако брак пока так и не был расторгнут.

«Мне просто не хочется заниматься бюрократией и бегать с бумажками. Но я не чувствую себя женой декабриста и продолжаю жить и радоваться. Я понимаю, что по-настоящему не была влюблена», - сказала певица в программе «Прямой эфир» канала «Россия 1».

Азиза также похвасталась, что не стала уходить в себя из-за расставания с любимым мужчиной. Она не отказывает себе в удовольствии встречаться с разными кавалерами.

«Дело в том, что я не могу любить нескольких мужчин сразу. У меня есть человек, который… не из Италии. У нас с ним разница 30 лет», — призналась артистка. При этом она отказалась назвать имя молодого любовника и раскрыть его род деятельности.

Ранее мы писали, что Азиза похвасталась роскошным подарком от нового кавалера. Исполнительница стала участницей концерта и вышла на сцену в короне, усыпанной драгоценными камнями и кристаллами.