59-летняя Лолита рассталась с молодым любовником и объявила о полном отказе от алкоголя

Несмотря на то, что Лолите уже скоро исполнится 60 лет, ее личная жизнь бурлит, как и в молодости. Певица уже давно перестала показывать своих бойфрендов, так как они слишком быстро сменяют друг друга. Но рассказывает журналистам о них с удовольствием. Так, еще полгода назад в Сети активно обсуждался роман Милявской с молодым бизнесменом, а уже сейчас, как оказалось, он подошел к своему логическому завершению.

Артистка призналась, что не зацикливается на отношениях и не грустит, что одни из них закончились. По ее словам, мужчину она всегда найдет. Вот только с пенсионерами она больше связываться не хочет. Лолите важно, чтобы ее избранник был моложе нее, но при этом уже состоявшийся. «Главное, чтобы мне хорошо было», - поделилась вокалистка с изданием kp.ru.

Также Милявская заявила, что с завершением романа «выбросила» из жизни еще кое-что, а именно алкоголь. В преддверии юбилея она всерьез занялась своим здоровьем. Причем и физическим, и психологическим. Она начала лечение у эндокринолога, полюбила себя и завязала с пагубной привычкой, которая была с ней много лет.

«Раньше я любила выпить, а сейчас уже возраст, здоровье не позволяет. С другой стороны, мне скоро 60, но я не чувствую себя на этот возраст. Может, кстати, потому что пить перестала», - отметила Лолита.

Напомним, что певица за свою жизнь была замужем пять раз. Однако к 59-ти годам ей удалось испытать радость материнства лишь однажды. 24 года назад она родила свою единственную дочь Еву, когда находилась в отношениях с Александром Цекало. Известно, что не он является биологическим отцом, но при этом он сразу принял ребенка.

Сейчас Ева уже взрослая, и с мамой у нее весьма теплые отношения. Милявская не скрывает, что у ее дочери синдром Аспергера, но это совершенно не мешает ей полноценно жить и развиваться.