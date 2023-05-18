59-летняя Лолита Милявская рассказала о состоянии особенной дочери Евы

Лолита Милявская относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость готова обсудить не только скандалы коллег, но и свою личную жизнь. На этот раз улетевшая из РФ певица вышла на связь с подписчиками и вновь поделилась сокровенным.

Ни для кого не секрет, что на долю Лолиты выпало тяжелое испытание. По данным СМИ, после рождения дочери врачи диагностировали у малышки синдром Аспергера. Медицинские сотрудники уговаривали артистку отказаться от ребенка, однако она не решилась на подобный шаг. Вместо этого Лолита делала все, чтобы Ева чувствовала себя комфортно в обществе, и даже водила ее к лучшим психологам. Долгое время Милявская скрывала наследницу от посторонних глаз, вот почему Ева только недавно начала появляться в личном блоге звездной мамы.

На сегодняшний день 24-летняя Ева живет с бабушкой и дедушкой, но Лолита регулярно ее навещает и всячески участвует в ее жизни. Недавно певица показала новые кадры с наследницей и рассказала о самочувствии дочери.

Как выяснилось, Ева чувствует себя хорошо: у нее отменный аппетит, и нет проблем со сном. Вот почему Милявская искренне порадовалась за состояние особенной дочери.

«Самая хорошая девочка в мире. И аппетит у тебя хороший, и при этом не поправляешься. И кофе на ночь пьешь, и все равно хорошо спишь», — поделилась откровениями Лолита.

Ранее мы писали о том, что с 59-летней Лолитой произошел неприятный инцидент в самолете. Подробности смотрите в этой статье.