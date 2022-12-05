Лолита стала требовать скорую помощь на всех концертах

Певица Лолита Милявская включил в райдер обязательное присутствие медицинской бригады на всех концертах. По ее словам, перед выступлениями она и участники коллектива всегда измеряют давление, «чтобы не было неожиданностей».

«У меня вообще по райдеру, помимо технического присутствия, скорая помощь всегда в зале», - призналась она.

Лолита объяснила, что помощь врачей может понадобиться зрителям, «возрастному коллективу» и ей самой, так как и певица – «тоже не девочка».

Исполнительница поделилась, что из-за близкого общения со зрителями недавно «нацеловала» вирус. Лолита уже месяц находится в туре и, несмотря на попытки сократить общение с публикой, это не получается сделать.

«Тебе подарили цветы, тебя потащили, обняли…», - рассказывает она, как могла заразиться.

Ранее Лолита призналась, что хотела бы набить татуировку, но боится, что она «сморщится» в гробу.