59-летний актер Виталий Хаев вышел в свет с девушкой на 25 лет моложе него

59-летний актер Виталий Хаев посетил премьеру фильма в Москве с девушкой, которая на 25 лет моложе него. Рассказывать про свою даму сердца журналистам он категорически отказался.

Об этом пишет сайт Woman.ru.

О том, что Хаев влюблен и счастлив, сообщалось еще в конце 2023 года. Ему приписывали отношения с девушкой по имени Дана. Она на 25 лет моложе избранника, является учредителем организации по продаже овощей и фруктов.

29 июля Виталий и Дана посетили премьеру картины «Тополиный пух». Она прошла в Москве, в кинотеатре «Художественный».

Дана пару минут была с актером, чтобы журналисты сделали совместные фото, а затем ушла с красной дорожки. У Хаева спрашивали про девушку, но он ничего не стал рассказывать.

При первом появлении пары Дана была брюнеткой. При этом Хаев признавался, что всю жизнь предпочитал блондинок. 29 июля девушка появилась со светлым цветом волос – она перекрасилась.

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