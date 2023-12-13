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13:57, 13 декабря 2023
1 мин.

58-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала фото в зеленом купальнике

58-летняя телеведущая Екатерина Андреева показала фото в зеленом купальнике

© Starface.ru

Российская телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в личном блоге новое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Несмотря на то, что журналистке уже 58 лет, она по-прежнему молодо выглядит, чем поражает поклонников.

На экранах Андрееву зрители привыкли видеть в строгих костюмах и с тугим пучком на голове. Однако в Сети ведущая новостей показывает себя совсем с другой стороны. Так, она нередко хвалится тем, как выглядит. Недавно она опубликовала новый снимок в зеленом купальнике, сделанный в бассейне. Волосы Екатерина не стала собирать резинкой, а лишь придержала их рукой, а на лице у нее был заметен легкий макияж.

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сама телеведущая как-то раскрывала поклонникам секреты своей красоты. Она признавалась, что никакой магии нет, главное, подобрать правильный базовый уход. По ее словам, чтобы сохранять молодость, нужно пить воду, следить, чтобы волосы и кожа всегда были увлажнены. Также необходимо использовать сыворотки, гели и скрабы, чтобы избегать воспалений. И не следует забывать про качественный сон. Екатерина подчеркивала, что спать нужно в полной темноте в легкой прохладе.

Ранее ведущая Екатерина Андреева рассказала об экстремальной поездке в Перу.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Екатерина Андреева
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