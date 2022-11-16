58-летняя экс-солистка «Комбинации» Алена Апина вышла в свет с новым возлюбленным

Певица Алена Апина предпочитает особо не освещать свою личную жизнь в Сети и не афишировать любовные отношения. Именно поэтому после развода с продюсером Александром Иратовым, который уговорил ее уйти из группы «Комбинация», о новых романах артистки никто не знал. Но в последнее время Апина перестала скрываться и стала открыто появляться на публике с кавалером.

На днях 58-летняя Алена Апина провела вечер вместе с возлюбленным на премьере голливудского триллера «Покерфейс» в кинотеатре «Иллюзион». Отмечается, что импозантного мужчину, сопровождавшего на вечере певицу, видят рядом с ней далеко не в первый раз.

В зрительном зале пара сидела вместе с дочерью Апиной Ксенией и ее женихом. Фотографы постарались запечатлеть Алену с кавалером, но тот решительно игнорировал камеры и делал вид, что их не замечает. Примечательно, что и на красной дорожке Апина появилась в одиночестве. Возможно, это связано с тем, что ее новый возлюбленный не публичный человек. Но сама певица пока никак не комментировала свои новые отношения и тем более не рассказывала про род занятий своего поклонника.

Отметим, что на премьеру 20-летняя дочь Апиной пришла вместе с женихом, с которым недавно стала жить вместе. Ксения и Артем познакомились еще в школе, после чего продолжили свои отношения в университете. Сейчас девушка старается быть самостоятельной и не зависеть от звездной мамы, поэтому решила съехать из родительского дома.

Ранее Алена Апина раскрыла секрет, сколько зарабатывала в группе «Комбинация», а также рассказала, какие гонорары получала в сольной карьере в период пандемии.