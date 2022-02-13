Апина — о доходах в «Комбинации» и безработице в пандемию: «На квартиру не заработала»

В начале 90-х певица была участницей одной из самых популярных поп-групп и, казалось бы, купалась в деньгах и внимании поклонников. Однако денег, которые звезда получала в «Комбинации», едва хватало на аренду квартиры и путешествия.

«У нас не было бешеных денег, хоть мы и давали по 30-40 концертов в месяц. Это были 1988–1991 годы, в стране бардак, в экономике кавардак. Когда я уходила из группы, моя зарплата составляла около 100 рублей за концерт. На эти деньги я могла снять простую квартиру, купить себе бантики-булавки, куда-то поехать в путешествие. Но на первую квартиру в Москве я себе в „Комбинации“, конечно, не заработала», — призналась певица KP.RU.

После замужества в 1991 году Апина перестала заботиться о финансовом положении. В семье артистки и ее возлюбленного всеми делами управлял именно он. Супруги жили небедно: квартиры, дорогие машины, поездки за границу и походы в рестораны. Откуда у мужа деньги, Алена не интересовалась.

«До своего развода в 2016 году я никогда не видела живых денег. Всем заведовал муж, а я даже не знала, сколько я стою», — поделилась звезда.

После расставания Иратов не оставил супругу и их общую дочь Ксению на улице. Певице досталась недвижимость и автомобиль, только деньги на жизнь снова пришлось зарабатывать самостоятельно. «После развода нам с дочерью остался дом, осталась машина. Но мне пришлось начать все заново и заново учиться зарабатывать. На самом деле я много чего умею делать. Я долго работала на радио, умею снимать программы, читать лекции. Мой принцип — бери и делай, а не плачь, что пандемия, собака такая, все подкосила».

Во время локдауна артистка бралась за любые предложения. Корпоративы и частные выступления Апина не считает чем-то антипрофессиональным и с удовольствием радует своих поклонников за определенный гонорар.