58-летняя актриса Рената Литвинова показала закулисье съемки в черном корсете

Актриса Рената Литвинова недавно показала поклонникам новые фотографии, на которых предстала в черном корсете и с жемчугом на шее. А после в личном блоге 58-летняя звезда опубликовала видео, где продемонстрировала, как она позировала фотографу.

Несмотря на то, что Литвиновой 58 лет, она не отказывается от открытых нарядов и смелых съемок. Часто она демонстрирует фигуру в облегающих платьях с декольте и голой спиной. Поклонники актрисы положительно воспринимают эксперименты со стилем кумира и одаривают ее комплиментами. После последней фотосессии пользователи отметили, что Рената выглядит идеально.

«Шикарная», «Вау! Идеально», «Внеземная», «Прекрасная», «Богиня среди людей», - написали фанаты актрисы в комментариях.