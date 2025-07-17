58-летняя актриса Рената Литвинова показала закулисье съемки в черном корсете
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Актриса Рената Литвинова недавно показала поклонникам новые фотографии, на которых предстала в черном корсете и с жемчугом на шее. А после в личном блоге 58-летняя звезда опубликовала видео, где продемонстрировала, как она позировала фотографу.
Несмотря на то, что Литвиновой 58 лет, она не отказывается от открытых нарядов и смелых съемок. Часто она демонстрирует фигуру в облегающих платьях с декольте и голой спиной. Поклонники актрисы положительно воспринимают эксперименты со стилем кумира и одаривают ее комплиментами. После последней фотосессии пользователи отметили, что Рената выглядит идеально.
«Шикарная», «Вау! Идеально», «Внеземная», «Прекрасная», «Богиня среди людей», - написали фанаты актрисы в комментариях.
Впрочем, некоторые пользователи Литвинову все же критикуют. По мнению подписчиков блога звезды, у нее нездоровая худоба, из-за чего она выглядит болезненно. На хейт Рената предпочитает не отвечать.
Напомним, что у Ренаты Литвиновой есть дочь Ульяна, которую она родила от бизнесмена Леонида Добровского. Звездной наследнице уже 23 года. Девушку подозревали в беременности в 2025 году, но слухи не подтвердились.
Ранее Рената Литвинова похвасталась квартирой в Париже.