58-летняя актриса Лютаева удивила фигурой в купальнике

Артистка откровенно призналась своим подписчикам, что поддерживать форму для нее — нелегкая задача, требующая внимания к питанию. По мнению Лютаевой, наиболее эффективным способом похудения является «меньше есть». Кроме того, знаменитость подчеркнула, что старается регулярно заниматься спортом, отдавая предпочтение тренировкам на велотренажере.

Актриса, дважды вступавшая в брак, является матерью актрисы Агнии от литовского артиста Олегаса Дитковскиса и сына Доминика от режиссера Рокаса Раманаускаса. Также у Лютаевой трое внуков, с которыми она проводит много времени.

В 2019 году Лютаева дебютировала в качестве режиссера драмы «Камень, ножницы, бумага», где снялись ее собственные дети. Агния Дитковските, в отличие от своего брата, следующего бизнес-путем, решила идти по стопам своих талантливых родителей. Актриса впервые привлекла внимание зрителей в 2006 году в фильме «Жара», где исполнила одну из ключевых ролей, завоевав популярность.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Лютаева раскрыла необычное имя дочери Агнии Дитковските от миллионера. Артистка ведет закрытый образ жизни, не публикует фото малышки и даже не называла ее имени. Оказалось, что для наследницы выбрали красивое и необычное имя.