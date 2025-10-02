58-летний певец Филипп Киркоров рассказал о желании сделать родовую могилу. Слова артиста передает Metro.

В 2025 году Филипп Киркоров похоронил отца Бедроса. После его смерти артист задумался о том, чтобы собрать в одном месте останки умерших родственников. Для начала он перевез из Софии в Москву прах матери и бабушки.

«Сделать это оказалось очень непросто, но помогло наше Министерство иностранных дел. Две урны уже у меня», — высказался Киркоров.

Труднее всего для Филиппа было найти и перезахоронить прах деда Мартина, покоившегося на Донском кладбище. Ради этого певец обращался к архивам и доказывал свое родство с умершим.

«Я доказал родство, доказал, что являюсь его внуком. Теперь надо урну с прахом изъять. Но закон у нас такой, что для этой процедуры надо собрать очень много подписей. Надеюсь, у меня получится решить вопрос и собрать всех дорогих и любимых людей в одном месте», — заявил певец.

