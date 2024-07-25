57-летний певец Филипп Киркоров назвал себя главной звездой фильма «Братья». Артист записал ролик со съемочной площадки и опубликовал его в соцсети.

Филипп Киркоров и Денис Дорохов снимаются в комедии «Братья», съемки которой проходит в Сочи. На днях там разбушевалась непогода: на город обрушился шторм и смерч. Всю команду, находящуюся в горах, пришлось эвакуировать. Как только погода наладилась, съемочная группа приступила к работе. Филипп вышел на связь и показал яркий образ.

Певец предстал перед публикой в короне с перьями и красно-черном костюме со стразами. Артист считает, что он — главная звезда фильма.