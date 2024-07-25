57-летний певец Филипп Киркоров назвал себя главной звездой фильма «Братья»
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57-летний певец Филипп Киркоров назвал себя главной звездой фильма «Братья». Артист записал ролик со съемочной площадки и опубликовал его в соцсети.
Филипп Киркоров и Денис Дорохов снимаются в комедии «Братья», съемки которой проходит в Сочи. На днях там разбушевалась непогода: на город обрушился шторм и смерч. Всю команду, находящуюся в горах, пришлось эвакуировать. Как только погода наладилась, съемочная группа приступила к работе. Филипп вышел на связь и показал яркий образ.
Певец предстал перед публикой в короне с перьями и красно-черном костюме со стразами. Артист считает, что он — главная звезда фильма.
«Сегодня двенадцатый день съемок, мы в Сочи. Я звезда этого фильма, еще Дорох тут где-то мечется. Но я главная звезда», — высказался Киркоров.
Ранее сообщалось, что Филиппа Киркорова после эвакуации из каньона в Сочи отпаивали горячим чаем. Подробности читайте в этой новости.
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