56-летняя певица Валерия снялась в мини-платье и туфлях на кровати

Певица Валерия снялась в мини-платье и туфлях на кровати. 56-летняя исполнительница хита «Часики» предстала в необычном образе и поинтересовалась у поклонников, готовятся ли они к праздникам. Кадры она опубликовала в соцсетях.

Знаменитость примерила для новой фотосессии ультракороткое платье в черном цвете с перьями, колготки в сетку, перчатки и блестящие туфли на высоких каблуках. Она расположилась прямо на белой кровати, не сняв обувь. Валерии сделали элегантную укладку и праздничный макияж.

Певица выбрала расслабленную позу и была с улыбкой на лице.

«А вы готовитесь к Новому году?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники каждый раз восхищаются стройной фигурой артистки, но она говорит, что это не генетика, а усиленные тренировки и контроль над собой. Звезда следит за своим питанием и не пропускает занятия спортом. При этом Валерия позволяет себе «запрещенные» продукты. Кроме того, она ест на ночь, но в редких случаях.

Ранее мы писали о том, что 15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд посетила премьеру альбома коллеги в мини-платье с вырезом на спине. Многие пользователи Сети считают, что юной Анне нужно носить более скромные наряды.