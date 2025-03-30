56-летний Филипп Янковский покинул Россию ради встречи с женой Оксаной Фандерой

Режиссер Филипп Янковский улетел из России к актрисе Оксане Фандере, которая уже несколько лет проживает в Грузии. В личном блоге он поделился фотографиями после воссоединения с супругой.

На опубликованных кадрах Янковский и Фандера запечатлены в совместном селфи. При этом оба они улыбались и выглядели счастливыми.

Режиссер уже несколько лет регулярно летает в Тбилиси, чтобы навестить жену. Из России он уезжать вслед за ней отказался из-за многочисленных проектов.

Известно, что Фандера устроилась на работу в местный театр. При этом ранее она отмечала, что соглашается играть только героинь с историей и внутренним развитием. Возможно, по этой причине жена Янковского с 2018 года не снимается в кино.

Напомним, Оксана Фандера и Филипп Янковский познакомились во время учебы в ГИТИСе и прожили вместе более 30 лет. У пары есть дочь Елизавета и сын Иван. Сейчас он востребованный в России актер.

Ранее сообщалось, после начала спецоперации на Украине 57-летняя Оксана Фандера уехала жить в Грузию, отказалась от макияжа и отрастила седые волосы. В 2024 году актриса похвасталась, что ей удалось немного выучить грузинский язык. Кроме того, она привела себя в порядок и закрасила седину.