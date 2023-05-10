56-летний Филипп Киркоров улетел в Дубай после возвращения Аллы Пугачевой в РФ

В мире отечественной моды произошла большая потеря. На 60-м году жизни скончался Валентин Юдашкин. Долгое время мужчина боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Филипп Киркоров неоднократно говорил, что его с модельером связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Вот почему в одном из интервью он сообщил о переносе отпуска ради похорон Юдашкина. Однако в назначенный день исполнитель хита «Зайка моя» так и не появился на кладбище. Издание «7Дней.ru» нашло подобному поведению артиста объяснение.

Как сообщает пресса, Киркоров не посетил похороны модельера из-за возвращения Аллы Пугачевой в РФ. Поговаривают, отношения между экс-супругами сильно испортились, вот почему, узнав о приезде певицы, Филипп решил с ней не пересекаться.

На данный момент мужчина проводит время в Дубае. К слову, в жаркую страну артист отправился без наследников.

Ранее Филипп рассказал о страданиях Юдашкина в последние годы его жизни. Певец произнес: «Болезнь скручивала». Полное высказывание Киркорова читайте в этой статье.

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