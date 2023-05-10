56-летний Филипп Киркоров улетел в Дубай после возвращения Аллы Пугачевой в РФ
Фото: Из профиля Instagram* Киркорова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В мире отечественной моды произошла большая потеря. На 60-м году жизни скончался Валентин Юдашкин. Долгое время мужчина боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Филипп Киркоров неоднократно говорил, что его с модельером связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Вот почему в одном из интервью он сообщил о переносе отпуска ради похорон Юдашкина. Однако в назначенный день исполнитель хита «Зайка моя» так и не появился на кладбище. Издание «7Дней.ru» нашло подобному поведению артиста объяснение.
Как сообщает пресса, Киркоров не посетил похороны модельера из-за возвращения Аллы Пугачевой в РФ. Поговаривают, отношения между экс-супругами сильно испортились, вот почему, узнав о приезде певицы, Филипп решил с ней не пересекаться.
На данный момент мужчина проводит время в Дубае. К слову, в жаркую страну артист отправился без наследников.
Ранее Филипп рассказал о страданиях Юдашкина в последние годы его жизни. Певец произнес: «Болезнь скручивала». Полное высказывание Киркорова читайте в этой статье.
Не менее интересна та история, в которой выяснилось, что 48-летняя Олеся Железняк попала в больницу после гастролей. Подробности смотрите здесь.