56-летнего Филиппа Киркорова сравнили с «бомжом» из-за его новой фотографии из Монако

Филипп Киркоров считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Мужчина охотно делится новостями о себе и комментирует скандалы коллег. На этот раз исполнитель хита «Зайка моя» вновь привлек к себе внимание публики.

Сейчас певец наслаждается отдыхом на Лазурном берегу, вот почему в его профиле регулярно появляются красочные фотографии с местными красотами. Не так давно Филипп опубликовал снимок, сделанный возле дорожного указателя на Монако. Однако публике пришелся этот кадр не по душе.

На фото Киркоров предстал в розовой футболке, свободных джинсах и массивной обуви. Пользователи Сети отметили, что в Европе так выглядят местные бродяги.

«Извините, у нас в Мюнхене бомжи так выглядят. Стилиста надо менять, что-то не то происходит явно», — цитирует «7Дней.ru» подписчиков Филиппа.

К слову, сам Киркоров никак не отреагировал на замечания фолловеров.

Ранее дочка Филиппа проговорилась и назвала имя матери. Подробности смотрите здесь.

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