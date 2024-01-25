55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук кардинально сменила имидж

Телеведущая Светлана Бондарчук решила кардинально сменить имидж. Новые образы знаменитость примерила на фотосессии.

В личном блоге журналистка опубликовала свежие снимки, на которых многие фанаты ее даже сначала не узнали. Дело в том, что она захотела прибегнуть к неожиданному эксперименту со своей внешностью. По всей видимости, стилисты предложили ей разные парики, и она не стала отказываться.

На одном из кадров Бондарчук позировала с короткой стрижкой и ярко-рыжими волосами. Визажисты нарисовали ей синие стрелки, а костюмеры подобрали кожаную рубашку и корону. А на другом снимке Светлана перевоплотилась в некую современную снежную королеву. У нее были обесцвеченные волосы, уложенные в каре, макияж с белыми ресницами. Одежду она сменила на белую рубашку.

Отметим, что Светлана Бондарчук нередко становится жертвой хейтеров в Сети. Недоброжелатели пишут ей негативные комментарии по поводу внешности. Недавно она ответила злопыхателям на критику и подчеркнула, что никогда не считала себя «королевой красоты».