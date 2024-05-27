55-летняя Эвелина Бледанс накинулась на комика Илью Соболева с поцелуями

Комик Илья Соболев в эфире «Шоу Воли» признался, что был большим фанатом юмористического проекта «Маски-шоу» с участием Эвелины Бледанс и попал в неловкую ситуацию. Присутствовавшая в зале 55-летняя актриса внезапно набросилась на него с поцелуями.

«Она единственная из всего коллектива возбуждала так, что… Как и у многих подростков того времени, Эвелина была сексуальной мечтой. И я не могу этого не сказать», — сказал Соболев в эфире «Шоу Воли», выпуск которого доступен на RuTube.

После этих слов Эвелина внезапно встала с кресла и буквально взобралась на колени комика, изображая страстные поцелуи. Соболев в этот момент театрально отбивался от Бледанс. После инцидента артисты обменивались приятными словами и откровенно флиртовали.

При этом недавно Соболев оказался в эпицентре семейного скандала после совместных съемок с певицей Анной Седоковой. Ревнивая жена Наталья публично осудила артиста за то, что он сел на колени к экс-солистке «ВИА Гра».

«Была немножко в шоке. Для меня это днище полное, когда женатый мужчина и замужняя девушка какие-то вещи делают, не согласованные со второй половинкой», — написала тогда женщина в своем блоге.

Позже стало известно, что публичные обвинения во флирте Соболева с Седоковой оказались постановочными. Наталья просто хотела привлечь внимание аудитории к своему блогу.